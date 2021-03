Donald Trumps neues Flugzeug sorgt auf Twitter für Lacher

Mit seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt hat sich für Donald Trump in Sachen Annehmlichkeiten so einiges geändert. Der ehemalige US-Präsident residiert zwar weiterhin fürstlich auf seinem Luxus-Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Bei Flugreisen muss Trump nun aber Abstriche machen. Als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika reiste der 74-Jährige wie alle anderen US-Präsidenten mit einem Regierungsjet der Air Force One. Bei seiner jüngsten Flugreise nahm er mit einem kleineren und weniger konfortablen Modell Vorlieb.

Trump fliegt mit Cessna statt mit Boeing 757

Fotos, die von der Daily Mail veröffentlicht wurden, zeigen Trump beim Besteigen eines mittelgroßen Jets für einen Flug aus New York City. Er trägt einen langen schwarzen Mantel und hält sich an einer Stange fest, während er die winzige Treppe hinauf ins Flugzeug steigt.

Laut TMZ handelt es sich bei dem Flieger um eine Cessna Citation X, ein zweistrahliges Geschäftsreiseflugzeug. Die Cessna ist ein mittelgroßer Jet, der zur Flugzeugfamilie der Citation gehört und mit einer Reisegeschwindigkeit von mehr als 970 km/h einst als der schnellste Business-Jet der Welt galt. Das 1997 erbaute Modell im Wert von etwa 20 Millionen US-Dollar ist ist Berichten zufolge mit neun bis zwölf Sitzplätzen ausgestattet und bei Donalds Firma "The Trump Organization" registriert. Wieso Trump nicht seine Boeing 757 - informell auch "Trump Force One" genannt - welche er 2011 auf dem Gebrauchtmarkt erworben und speziell für ihn luxuriös umgebauen hat lassen, nicht benutzt hat, ist unklar.

Aber vielleicht muss es ja nicht immer ein großes Flugzeug sein - was man dem Ex-Präsidenten eigentlich zugute halten könnte.