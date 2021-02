Plant Melania Trump schon seit Jahren heimlich die Scheidung von Donald?

Donald Trump ist als US-Präsident Geschichte. Die Frage, ob ihm Ehefrau Melania nach seiner Amtszeit erhalten bleibt, sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Spekulationen. Von einer Zweck-Ehe - für Donald Trump ist es die dritte - war da oftmals die Rede.

So berichtete die einstige Trump-Beraterin Omarosa Manigault Newman, dass die Ex-First-Lady tatsächlich schon länger eine Trennung im Kopf habe: "Melania zählt jede Minute, bis er nicht mehr im Amt ist und sie sich scheiden lassen kann. Wenn sie versuchen würde, ihn ultimativ zu demütigen, indem sie geht, während er noch Präsident ist, würde er einen Weg finden, sie zu bestrafen", zitierte die britische Boulevardzeitung Daily Mail Manigault Newman im vergangenen Herbst.

Scheidungsplanung schon seit Jahren?

Bereits vor einigen Jahren soll sie zudem ihren Ehevertrag neu verhandelt haben - und das direkt nach dem Wahlsieg ihres Ehemannes. Dem im Juni veröffentlichten Buch mit dem Titel "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump" (in etwa: Die Kunst ihres Deals: Die unerzählte Geschichte von Melania Trump) zufolge sei es um den gemeinsamen Sohn Barron gegangen, hieß es in von der Washington Post veröffentlichten Auszügen. "Sie wollte einen schriftlichen Nachweis dafür, dass Barron in Bezug auf finanzielle Möglichkeiten und Erbschaft den drei ältesten Kindern von Trump eher gleichgestellt sein würde." Ob sie dabei schon konkret an eine etwaige Trennung dachte, weiß vermutlich aber nur sie selbst.

Beobachter im Weißen Haus hätten Mitte 2018 jedenfalls einen Stimmungsaufschwung bei Melania Trump bemerkt. Autorin Mary Jordan - eine mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Reporterin der Washington Post - berichtete, dass die First Lady nach Angaben von drei Personen aus Trumps Umfeld damals den Ehevertrag zu ihrer Zufriedenheit neu ausverhandelt gehabt habe. Der ursprüngliche Vertrag sei nicht sehr großzügig gewesen, hieß es weiter - ohne, dass Details aus der Vereinbarung genannt wurden.