Verstoßene Tochter: Trumps negative Gefühle gegenüber Tiffany

Ihr Verhältnis ist nicht existent: 5. Rad am Wagen

Während seine älteste Tochter Ivanka (36) ganz offensichtlich Daddys Liebling ist und als rechte Hand im Oval Office fungiert, wird Tiffany bei ihren seltenen Besuchen behandelt wie das fünfte Rad am Wagen. “Seit Donald im Amt ist, haben er und Tiffany teilweise monatelang nicht miteinander gesprochen“, verrät ein Insider.

Das People Magazin zitiert eine Quelle, die erklärt, dass es quasi überhaupt kein existentes Verhältnis zwischen der 24-Jährigen und ihrem Vater gibt. “Als sie ihn das letzte Mal bei einem Familienfest gesehen hat, war das sehr unangenehm für sie. Sie hat sich überhaupt nicht wohlgefühlt.“ Bei ihrer Mutter Mara Maples (54) wuchs Tiffany weit weg von Trump in Kalifornien auf. Sie sucht nun jedoch seine Nähe und studiert derzeit in Washington D. C. Aber: „Das schwierige Verhältnis ist durch die Präsidentschaft noch viel schlimmer geworden.“

Negative Gefühle sind offensichtlich

Bei einer Rede vor Bauarbeitern hatte er auch nicht viel über seine jüngste Tochter zu sagen. "Da wir gerade von einer guten Arbeit sprechen, haben wir heute zwei meiner Töchter hier. (...) Ivanka, die hart an der Infrastruktur arbeitet. Ivanka! Und Tiffany!" Dabei studiert auch sie Jura wie schon ihre Halbschwester.

Eine Expertin für Körpersprache, die in der Gala zitiert wird, ist sich sicher: "Es ist offensichtlich, dass Donalds negative Gefühle gegenüber Tiffanys Mutter auf Tiffany übergesprungen sind, da sie eindeutig nicht sein Favorit ist."