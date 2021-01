Dolly Parton wird 75: Die 10 genialsten Sprüche der Country-Queen

Als eines von zwölf Kindern wuchs Dolly Parton in Tennessee in einer kleinen Holzhütte auf. Schon früh zeigte sie Talent, trat mit zehn Jahren in regionalen Fernseh- und Radio-Shows auf.

Ihren ersten Karrieretipp holte sie sich von Johnny Cash (auch ihr erster großer Schwarm), der ihr riet, einfach ihren Instinkten zu folgen. Der Rest ist Musik-Geschichte („Jolene“, „I Will Always Love You“ oder „9 to 5“), gespickt mit Disziplin und Prinzipien.

So war der Country-Star 1978 auf dem Cover des Playboys, ohne sich je für das Magazin ausgezogen zu haben. Heute, Dienstag, wird die US-Kult-Blondine 75 – zumindest Teile von ihr.

Hier ihre besten Sprüche:

„Zum einen werde ich nicht alt, weil ich dazu keine Zeit habe. Ich kann nicht lange genug stillhalten, um alt zu werden.“

„Ich habe alle Diäten ausprobiert, die in Büchern stehen. Ich habe einige ausprobiert, die nicht in Büchern stehen. Ich habe versucht, das Buch zu essen. Es hat deutlich besser geschmeckt als die meisten Diäten.“

„Wenn die Leute sagen, weniger ist mehr, dann kann ich nur sagen: mehr ist mehr. Weniger ist weniger.“

„Es kostet jede Menge Geld, so billig auszusehen.“

„Es ist gut, dass ich als Mädchen geboren wurde, ansonsten wäre ich jetzt eine Dragqueen.“

„Wir waren so arm, ich dachte, dass jeder mit einem sauberen Haus reich wäre. Wenn jemand mit Lippenstift in unser Haus kam, dachte ich, das müssten Millionäre sein.“

„Es ist hart, ein Diamant in einer Welt voller Klo-Steine zu sein.“

„Ich war die erste Frau, die ihren BH verbrannte – die Feuerwehr brauchte vier Tage, um ihn zu löschen.“

„So wie ich das sehe, muss man manchmal den Regen ertragen, wenn man einen Regenbogen sehen will.“

„Ich finde, jedem sollte es erlaubt sein, der zu sein, wer immer sie sein wollen und zu lieben, wen auch immer sie lieben.“