"Golden Girl" wird 99: Die 10 besten Sprüche von Betty White

„Ich bin mit guter Gesundheit gesegnet, also 99 zu werden ist nicht viel anders als 98 zu werden“, meinte sie im Interview mit dem People Magazine. Das Geheimnis der Hollywood-Ikone, die einen großen Hang zu Wodka, Hotdogs und Robert Redford (84) hat, sei positives Denken, wie sie dem Parade Magazine verriet.

„Betonen Sie das Positive, nicht das Negative. Viele Leute picken sich etwas raus, über das sie sich beschweren können, anstatt zu sagen: ,Hey, das war großartig!’ Es ist nicht schwer, großartige Sachen zu finden, wenn man genau hinschaut“, so der Tipp der Erzkomödiantin für ein glückliches Leben.

Und hier ihre 10 besten Sprüche :

„Der einzige Anspruch ans Berühmtsein den ich erhebe, ist, dass ich die einzige Frau auf der Welt bin, die nicht mit Tiger Woods geschlafen hat.“

„Meine Antwort auf alles, zum Beispiel auf die Frage ,Was haben Sie noch nicht in diesem Business gemacht, was Sie schon immer machen wollten?’, ist stets: ,Robert Redford’. (Sie hat ihn nämlich noch nie getroffen)“

„Ich bin keine große Köchin. Ich gehe nur in die Küche, um meinen Hund zu füttern.“