Dolly Partons 30-jähriges Geheimnis

Fans der US-Sängerin Dolly Parton müssen sich gedulden. Bis 2045, um ganz genau zu sein. Denn erst dann darf ein bis dato streng geheimer Song veröffentlicht werden, wie sie in ihrem neuen Buch "Songteller: My Life in Lyrics" schreibt. Ursprünglich als Marketing-Gag geplant, warte das Lied nun schon seit 2015 in einer versiegelten Box aus Kastanienholz auf seine Veröffentlichung. Parton, die mit dem Hit "Jolene" weltbekannt wurde, wird dann 99 Jahre alt sein. Untätig war Parton in ihrer nun mehr als 60-jährigen Karriere nie.