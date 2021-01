Kaum wiederzuerkenenn: So sieht Ex-Dschungelcamperin Dolly Buster heute aus

In den letzten Jahren hat sich Buster, die mit Mann und Hund am Rande eines Naturschutzgebiets am Niederrhein lebt, etwas zurückgezogen. Grund für ihren Rückzug seien gesundheitliche Probleme, wie sie dem Kurier erst vergangenes Jahr erzählte: "Ich leide seit zwei Jahren an Tinnitus, verbunden mit starken Schmerzen. Und es wird immer schlimmer."

Dolly Buster blickt auf eine abwechslunsgreiche Karriere zurück: Mit 18 Jahren arbeitete die in Prag geborene Buster noch als Übersetzerin für den Bundesgrenzschutz, bevor es sie in das Pornofach verschlug. Später versuchte sie sich als Schauspielerin in TV-Filmen.