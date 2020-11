Diego Maradona: Das turbulente Liebesleben der Fußballlegende

Die Fußball-Welt weint um ein Idol: Der argentinische Fußball-Star Diego Maradona weilt nicht länger unter uns. Erst Ende Oktober hatte Maradona seinen 60. Geburtstag gefeiert. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der argentinische Superstar an einem Herzstillstand verstorben ist. Das Leben des Weltmeisters, der neben seiner fulminanten Karriere immer wieder mit seiner Kokainabhängigkeit für Schlagzeilen sorgte und der zuletzt wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt hatte, verlief turbulent - vor allem seine vermeintlichen Affären dominierten immer wieder die Boulevardpresse.

Fünftes von acht Kindern

Diego Armando Maradona Franco wurde am 30. Oktober 1960 in Lanús, Argentinien, als fünftes von insgesamt acht Kindern des Fabrikarbeiters Diego Maradona Senior und Dalma Salvadore Franco geboren. Nach vier Töchtern war er der erste Sohn für das Ehepaar. Die katholische Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen in Villa Fiorito, einer Elendssiedlung von Buenos Aires. Während der Vater in einer Fabrik schufftete, war Maradonas Mutter als Hausfrau für die Erziehung der Kinder verantwortlich. Für ihren Sohn soll sich seine Mutter ursprünglich gewünscht haben, dass er eines Tages Buchhalter wird. In seiner Autobiografie berichtete der verstorbene Fußballer ehrfürchtig über seine geliebte Mutter Dalma und beschrieb, wie diese selbst Mahlzeiten ausließ und so tat, als wäre sie krank, nur um ihre Kinder ernähren zu können.

Maradona heiratete seine Jugenliebe

Kinderreich sollte auch das Leben des argentinischen Nationalhelden werden. In seinen ausschweifenden Jahren zeugte der Fußballer insgesamt acht Kinder mit sechs verschiedenen Frauen. Erst im Frühjahr 2019 erkannte er die Vaterschaft dreier Kinder aus Kuba an, wo er zwischen 2000 und 2005 aufgrund von Drogenentzugstherapien weilte.