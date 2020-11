Diego Maradona: Ein Heldenleben

Maradona wurde zum Helden – ja, der Begriff ist in diesem Fall zulässig – in Argentinien, als er die Nationalmannschaft 1986 zum WM-Titel führte, unter anderem mit zwei Toren gegen England. Das war vier Jahre nach dem Falkland-Krieg zwischen eben diesen beiden Nationen, selbstverständlich spielte das beim „kleinen Krieg“ auf dem Fußballfeld noch eine Rolle (wer eine fiktionale Variante dieses militärischen Machtkampfes sehen will, dem sei übrigens die Netflix-Serie „The Crown“ empfohlen). Maradona war aber auch eine Art Freiheitskämpfer in Neapel, als er den dortigen Fußballklub zum ersten italienischen Meistertitel führte. Eine Mannschaft aus dem Süden besiegt den reichen, verhassten Norden, das machte ihn zur neapolitanischen Antwort auf Garibaldi. Im Zuge der Feierlichkeiten wurden sogar Gräber mit einem Spruch beschmiert: „Ihr wisst nicht, was ihr versäumt habt“.

Selbstverständlich gehört zu einem Helden auch der Absturz. Sein Körper wurde unkontrollierbar, nicht mehr für Gegner, sondern für ihn selbst. Nur weil jemand in der Mythologie besteht, heißt das nicht, dass er für das reale Leben geeignet ist.

Auch in diesem Punkt sind Sport und Kultur Geschwister. Sie bringen Identifikationsfiguren hervor, sorgen für ein Gemeinschaftsgefühl, das die Politik so gerne künstlich kreieren will. Wenn es nationale Schulterschlüsse geben soll, dann bitte vor allem in solchen Disziplinen.

In der Krise – sei es in der ökonomischen, sei es in der gesundheitlichen so wie jetzt – braucht man jedenfalls Projektionsflächen wie Fußballer, Sänger oder Schauspieler umso dringender. Da macht es besonders traurig, dass derart wesentliche Genres zur Zeit ohne Publikum auskommen müssen, sofern sie überhaupt stattfinden.

Im Fußball-Himmel kann Diego nun Gott seine Hand zurückgeben. Mal sehen, was damit geschieht.