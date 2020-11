Maradona in Neapel: Messias der Fans, Freund der Mafia

Maradona wurde in göttliche Sphären erhoben und 1991 als Teufel in die Verdammnis geschickt. Weil er 1990 bei der WM in Italien mit Argentinien die Azzurri ausgerechnet in Neapel aus dem Turnier kickte. Maradona war bitter enttäuscht, dass die Neapolitaner nicht zu ihm und Argentinien, sondern zu Italien hielten. Das Tischtuch war zerrissen.