"Die wilden Siebziger"-Star Danny Masterson wegen Vergewaltigung angeklagt

Der US-Schauspieler Danny Masterson ("Die wilden Siebziger") ist in Los Angeles wegen Vergewaltigung angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft führt in der am Mittwoch veröffentlichten Anklage drei angebliche Übergriffe gegen verschiedene Frauen auf. Die Vorfälle sollen sich in den Jahren 2001 und 2003 in Mastersons Haus in Hollywood ereignet haben.