Die rührende Geschichte hinter Herzogin Camillas liebstem Hobby

Camilla, die Herzogin von Cornwall, würdigte ihren verstorbenen Vater, als sie auf Instagram in einem Video für ihren Online-Buchclub warb. Die 73-Jährige, die im vergangenen Monat den "Duchess of Cornwall's Reading Room" (auf Deutsch: "Lesesaal der Herzogin von Cornwall") eröffnet hat, erzählte, dass die Liebe ihres Vaters Major Bruce Shand zu Büchern sie zu ihrem Hobby, dem Lesen, inspiriert habe.

Camilla: Liebe zu Büchern verdankt sie ihrem Vater

"Ich denke, es kam sicherlich von meinem Vater, er war wahrscheinlich der belesenste Mann, dem ich je begegnet bin. Ich meine, er hat Bücher verschlungen", erzählte Prinz Charles' Ehefrau ihren Followern.

"Und so las er uns als Kinder vor. Er wählte die Bücher aus und wir hörten zu", fügte Camilla hinzu. "Und ich denke, die Liebe zu Büchern war in uns verwurzelt, weil sie schon so früh da war."