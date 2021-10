Ganz schön dürftig: Die karge Lieblingsspeise der Victoria Beckham

Seit Jahren gilt die britische Designerin Victoria Beckham nun schon als Verfechterin des sogenannten "Clean Eatings", bei dem auf Fastfood verzichtet und stattdessen auf frische Gerichte aus Bio-Zutaten gesetzt wird. Viel wurde in der Vergangenheit schon über die Ernährungsgewohnheiten der 47-Jährigen berichtet. Unter anderem, dass "Posh Spice" weitgehend auf Kohlenhydrate verzichtet, vorzugsweise Sushi snackt oder im Namen der Gesundheit auch mal Essig trinkt.

Victoria Beckhams Lieblingsspeise: Salz auf Toast

Nun hat Beckham im "River Café Table 4"-Podcast verraten, was denn eigentlich ihre Lieblingsspeise ist. Und diese fällt nicht allzu üppig aus. Sie esse am liebsten Salz auf Toast, so das ehemalige "Spice Girl". Außerdem liebe sie gedünstetes Gemüse. Sie wisse, es klingt langweilig, aber: "Ich mag Vollkorntoast mit Salz drauf. Es sind die Kohlenhydrate, die dich beruhigen und ich liebe Salz."