Helena Bonham Carter hatte mit toter Prinzessin Kontakt

Wie viel von ihrer Geschichte in der Serie ist tatsächlich passiert und wie viel ist erfunden?

Sie ist wirklich für ihre Schwester, die Queen, ins Weiße Haus gefahren. Und sie hat Präsident Lyndon B. Johnson getroffen. Ob sie bei dem Bankett auch gesungen und schmutzige Witze erzählt hat, weiß ich nicht mit Sicherheit, aber es ist bekannt, dass sie gern und gut sang und schmutzige Witze und Limericks sehr gern hatte. Das eine ist die Historie, das andere ist Peter Morgans Historie!

Wie ähnlich oder verschieden sind Sie und Prinzessin Margaret?

Sie hat viel Wert auf Etikette gelegt. Sie hat allen immer gesagt, was sie tun und wie sie sich benehmen sollen. Sie hat versucht, andere zu kontrollieren, weil sie über ihr eigenes Leben keinerlei Kontrolle hatte. Ich verstehe das. Ich bin nicht gut, was Regeln betrifft, die andere erfunden haben. Ich bin nicht gehorsam. Ich lasse mir nie vorschreiben, was ich anzuziehen habe, was die Garderobieren und Kostümdesigner fertig macht, wie Sie sich vorstellen können! Ich verstehe, dass Margaret rebelliert hat. Ihr ganzes Leben hat aus Regeln bestanden. Ein Mitglied der königlichen Familie zu sein, ist wie beim Militär. Es stammt alles aus dem viktorianischen Zeitalter.