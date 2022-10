Dichtes Programm: Felipe und Letizia von Spanien besuchen Deutschland

König Felipe VI und seine Frau Letizia befinden sich von Montag bis Mittwoch auf Staatsbesuch in Deutschland. Offiziell beginnt der Besuch mit einem Empfang im Schloss Bellevue durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am Abend steht ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Programm. Das spanische Königspaar absolvierte seit 2014 insgesamt nur zwölf Staatsbesuche. Der letzte liegt fast ein Jahr zurück und ging nach Schweden.

Staatsbesuch in Deutschland "von enormer Bedeutung"

Der Staatsbesuch in Deutschland sei "von enormer Bedeutung" und unterstreiche "die ausgezeichnete Dynamik der bilateralen Beziehung", zitierte El Mundo diplomatische Kreise in Madrid. Am Dienstag sind unter anderem eine Teilnahme am Deutsch-Spanischen Forum in Berlin sowie die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vorgesehen.