Desirée Nick schießt gegen Heidi Klum: Sie "spielt ihre Macht über kleine Mädchen aus"

Nathalie Volk zählt zu jenen ehemaligen GNTM-Teilnehmerinnen, die keine gute Erinnerung an ihre Zeit in Klums Show haben und sich öffentlich gegen GNTM ausgesprochen haben. Im Mai hatte Volk, die mittlerweile auch unter dem Namen Miranda DiGrande auftritt, in einer Instagram-Story schwere Anschuldigungen gegen die Moderatorin der Sendung erhoben. "Heidi ist ein sehr falscher Mensch", behauptete Volk. "Ich hatte blaue Flecken und geblutet wegen der Alten und ich war 16", beschreibt die mittlerweile 25-Jährige eine Situation, in der sie von Klum in der Sendung in einen Pool geschmissen wurde. Behauptungen, die ProSieben so nicht auf sich sitzen ließ. Wie die deutsche Gala berichtete, soll die GNTM-Pressesprecherin Tina Land gegenüber dem Promi-Blatt reagiert haben: "Frau Volk macht alles, um sich medial ins Gespräch zu bringen. Dazu gehört jetzt wohl auch, dass sie unter anderem über einen Poolplanscher spricht, der acht Jahre zurückliegt."

Nick lud Volk jetzt nicht nur zum Plaudern in ihren Podcast ein. Auch sie selbst ließ kein gutes Wort an Heidi Klum und ihrer Show. "Man sollte Feingefühl und Einfühlungsvermögen haben, aber sie spielt ihre Macht aus über kleine Mädchen", findet sie. "Und was ist leichter, als seine Macht über kleine Mädchen auszuspielen, die ihr vertrauen?" Das sei moralisch fragwürdig - so "wie alles, was Heidi Klum je getan hat".