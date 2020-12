Designer Alexander Wang soll Männer- und Transgender-Models sexuell belästigt haben

Der amerikanische Designer Alexander Wang sieht sich mit Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens konfrontiert, nachdem mehrere Ankläger in den sozialen Medien den Modedesigner beschuldigt hatten, sie unter Drogen gesetzt und sexuell belästigt zu haben.

Der 37-jährige New Yorker wurde von mehreren anonymen Anklägern beschuldigt, ein "sexuelles Raubtier" zu sein. Viele von ihnen behaupteten, Wang habe ihre Getränke unter Drogen gesetzt und sie bei Veranstaltungen in den letzten Jahren sexuell angegriffen, so das Portal WWD. Auch The Daily Beast berichtet über die Anschuldigungen gegen Wang.

Schwere Vorwürfe gegen Alexander Wang

Wang, der nach dem Erfolg seines Modelabels im Jahr 2005 für seine mit Stars besetzten Partys bekannt wurde, lehnte es ab, den Bericht von WWD am Dienstag zu kommentieren.

Die Vorwürfe gegen Wang gingen am Montag viral, nachdem sie vom Branchenbeobachter "ShitModelMgmt" auf Instagram geteilt wurden, der die Öffentlichkeit aufforderte, Wangs Label zu boykottieren.

"Alexander Wang ist ein mutmaßliches sexuelles Raubtier. Viele männliche Models und Transmodels haben sich geoutet und über den angeblichen sexuellen Missbrauch gesprochen, den Alexander Wang ihnen zugefügt hat", heißt es in dem Beitrag. "Es ist wichtig, diesen Opfern Unterstützung zu zeigen, indem Sie Alexander Wang nicht folgen und seine Modelinie boykottieren."