"Dieses Buch ist noch viel schlimmer als die Leute denken", zitierte die britische Zeitung Sun eine Quelle vor Erscheinen von "Spare", wie Harrys Biografie im Original heißt.

Eigentlich sollte sie ja bereits im Herbst 2022 erscheinen, doch nach dem Tod seiner Gro√ümutter K√∂nigin Elizabeth II hat Harry offenbar auf eine √úberarbeitung gedr√§ngt, wie es in London hie√ü. Mehrmals sei Harry zudem aufgefordert worden, einzelne Teile ausf√ľhrlicher darzustellen oder gar Anekdoten zu erg√§nzen, berichtete die Sun.

In einem ist der Ghostwriter Harry voraus: Die Memoiren von John Joseph "J.R." Moehringer wurden 2021 bereits verfilmt. Als Regisseur war Hollywoodstar George Clooney t√§tig. Er portr√§tierte die schwierige Kindheit des Protagonisten in den 1970er-Jahren, in der er mit seiner alleinerziehenden Mutter im Haus ihrer Eltern auf Long Island lebte, bis hin zu seinem College-Leben in Yale und seinem ersten Job in New York City. Erfolgreich sollte der Streifen nicht werden. Er existierte schlicht deshalb, weil J.R. Moehringer ein Autor ist, der √ľber exzentrische Pers√∂nlichkeiten in seinem Leben schrieb, und zwar so gut, dass er einen Pulitzerpreis daf√ľr gewann.