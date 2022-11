Der knallharte Ehevertrag von Tom Brady und Gisele Bündchen

Über Bündchen berichtete The Post, sie hätte vor ihre Scheidung stillschweigend eine eigene Wohnung für 1,25 Millionen Dollar in Miami Beach gekauft, die über drei Schlaf- und drei Badezimmer verfügt. Das Model wolle das Anwesen wahrscheinlich als Büro nutzen, so Quellen, und habe in der Gegend zudem noch ein weiteres, größeres Haus gekauft. Bündchen werde wohl auch ihr Zuhause in Costa Rica behalten, wo sie regelmäßig mit den Kindern Urlaub macht, so Page Six.

Es wird angenommen, dass Brady das 17-Millionen-Dollar-Herrenhaus, welches derzeit auf dem "Milliardärsbunker" Indian Creek Island in Miami gebaut wird, behalten wird. Er und Bündchen kauften das Anwesen im Jahr 2020 und ließen es abreißen, um ein neues nach eigenem Geschmack hinzubauen.

Die Wohnung in New York City soll Bündchen nach der Trennung bewohnt haben. Was aus dem Apartment und dem gemeinsamen Haus auf den Bahamas und jenem in Montana wird, darüber wird in den kommenden Wochen wohl noch viel spekuliert werden.

Bündchen und Brady ließen die Berichte um den angeblichen Ehevertrag unkommentiert.