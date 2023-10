Demütigende Scheidung: John Stamos hielt Ex-Frau für den "Teufel"

Rebecca Romijn: Vom Fotomodell auf die Kinoleinwand

John Stamos hatte Rebecca Romijn am 19. September 1998 geheiratet. Romijn war zu dieser Zeit noch als Fotomodell bekannt. Von 1998 bis 2000 moderierte sie die MTV-Show "House of Style". Ihre Schauspielkarriere kam erst nach ihrer Hochzeit ins Rollen.

In "Austin Powers – Spion in geheimer Missionarsstellung" spielte die gebürtige Kalifornierin 1999 noch sich selbst. Den Durchbruch schaffte Romijn im Jahr 2000 mit ihrer ersten großen Rolle als Formwandlerin "Mystique" in der Comic-Verfilmung "X-Men", die sie auch in den Fortsetzungen "X-Men 2" (2003) und "X-Men: Der letzte Widerstand" (2006) spielte. Ihre erste Hauptrolle übernahm Rebecca Romijn im Remake "Rollerball", im gleichen Jahr war sie im Erotikthriller "Femme Fatale" zu sehen. 2004 folgte eine Rolle in "The Punisher".

Im Jahr 2007 heiratete Romijn schließlich Schauspieler Jerry O’Connell, die beiden wurden 2008 Eltern von Zwillingen.