"Full House"-Star Bob Saget: Witwe über die Trauer und was sie am meisten vermisst

Der Schauspieler Bob Saget zählte zu den beliebtesten Seriendarstellern der USA. Im Jänner verstarb er überraschend im Alter von 65 Jahren. Seit 2018 war er mit der Produzentin Kelly Rizzo verheiratet. In einem Interview spricht sie nun über ihren Verlust.

Bob Sagets Witwe: Schutzschild verloren

"Ich möchte vieles sagen. Aber vor allem sein Schutz fehlt mir", sagte Rizzo gegenüber dem Promiportal Entertainment Tonight. "Ich habe mich mit Bob auf der Welt sicherer gefühlt, weil er sich einfach so sehr für alle gesorgt hat. Er war ein Beschützer und er hat sich gekümmert. Er hat dir das Gefühl gegeben, sicher zu sein. Er hatte alles im Griff."

Nun fühle es sich an, als habe sie ihr Schutzschild verloren, so Rizzo. "Aber gleichzeitig lernt man, einige dieser Dinge selbst zu tun. Dann merke ich, dass er mir so viel beigebracht hat. So habe ich ihn immer bei mir." Die Trauer komme aktuell in Wellen.

Saget starb an Kopfverletzung

Einen Monat nach seinem plötzlichen Tod hatte Sagets Familie im Februar die Todesursache bekannt gegeben. "Die Behörden sind zu dem Schluss gekommen, dass Bob an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben ist", hieß es in einer Mitteilung der Angehörigen, die unter anderem von TMZ.com und People.com veröffentlicht wurde.