"Full House"-Star John Stamos: Als Kind von Babysitterin sexuell missbraucht

John Stamos ("Onkel Jesse" in "Full House") hat eigenen Angaben zufolge als Kind sexuellen Missbrauch erfahren. Er sei zehn oder elf Jahre alt gewesen, sagt der US-Schauspieler im Gespräch mit dem People-Magazin. Es habe lange gedauert, bis es den Missbrauch durch eine Babysitterin als solchen bennennen konnte. "Ich musste erst ein Buch schreiben", so Stamos zu People. Seine Memoiren "If You Would Have Told Me" erscheinen in den USA am 24. Oktober.