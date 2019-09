Demi Moore verlor Ashton Kutchers Kind

Schauspielerin Demi Moore (56) hat während ihrer Beziehung mit Ashton Kutcher (41) im sechsten Monat ein Kind verloren. Das tragische Ereignis fand 2004 statt, wie sie in ihrem bald erscheinenden Buch "Inside Out" erstmals thematisiert. Auch auf einen Namen hätten sich die beiden damals bereits geeinigt. Chaplin Ray hätte ihre Tochter geheißen. Nach der Fehlgeburt habe sie sich große Vorwürfe gemacht und deshalb angefangen zu trinken, wie sie gegenüber New York Times erzählte.