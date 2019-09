Demi Moore betrog ersten Ehemann in der Nacht vor der Hochzeit

Sie gibt zu, ihren ersten Mann, Musiker Freddy Moore, in der Nacht vor der Hochzeit betrogen zu haben. Die damals lediglich 17-Jährige "schlich sich von ihrer eigenen Junggesellinnenparty weg" und ging zum Apartment eines Mannes, den sie "an einem Filmset" kennengelernt hatte, um dort die Nacht zu verbringen. Sie habe Zweifel an der Hochzeit gehegt, doch es nicht übers Herz gebracht, "zu dem Mann zu gehen, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen wollte."