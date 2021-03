"Schämte mich dafür": Demi Lovato outet sich als pansexuell

Demi Lovato hat sich als pansexuell geoutet. Pansexualität ist eine sexuelle Orientierung, bei der Personen in ihrem Begehren keine Vorauswahl nach Geschlecht bzw. Geschlechtsidentität treffen. Zuvor hatten sich unter anderem Stars wie Miley Cyrus oder Paris Jackson ebenfalls als pansexuell geoutet.

Demi Lovato über ihr sexuelles Erwachen

Lovato erzählte nun in einer Folge des Podcasts "The Joe Rogan Experience" am Samstag, dass sie früher aufgrund ihrer religiösen Erziehung "super verschlossen" gewesen sei. Heute sei sie aber stolz darauf, Teil der LGBTQ-Community zu sein.

Lovato fügte hinzu, dass sie sich zu "wirklich allem" hingezogen fühle. Als Joe Rogan fragte, ob der Begriff "pansexuell" zu ihr passe, antwortete sie: "Ja, pansexuell."

Die 28-Jährige verriet, dass sie ihr sexuelles Erwachen hatte, als sie die berüchtigte Kussszene zwischen Selma Blair und Sarah Michelle Gellar in "Eiskalte Engel" sah.