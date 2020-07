Traurige Nachicht: Erneuter psychischer Rückschlag für Lovato

Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato (27, "I Love Me") trauert um ihren Großvater Perry. Auf Instagram schreibt sie zu einer Reihe an Fotos, dass er bereits seit einigen Jahren krank gewesen und sie "erleichtert sei, dass er nun keine Schmerzen mehr ertragen müsse".

Aufgrund der Aktuellen Corona-Situation sei es für die Familie aber nicht möglich, in naher Zukunft ein würdiges Begräbnis zu organisieren, so die 27-Jährige in ihrem Statement. "Es tut mir leid, dass wir nicht mehr Fotos zusammen gemacht haben", ergänzt Lovato. So oder so habe sie "viele Erinnerungen, die sie zum Lächeln bringen, bis sie sich irgendwann wiedersehen".