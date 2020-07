Private Krisen: Wenn Stars nach dem Liebes-Aus völlig durchdrehen

Als die Ehe von Britney Spears und Tänzer Kevin Federline 2007 geschieden wurde, drehte der Popstar völlig durch: Spears ließ sich den Kopf rasieren, tätowieren und landete schließlich in der Entzugsklinik, die sie aber nach nur einem Tag wieder verließ.Nachdem Federline das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder zugesprochen wurde, folgte der nächste Kollaps: Spears wurde in einem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert. Zuvor hatte sie sich mit ihren Kindern in ihrer Villa in L.A. verbarrikadiert.