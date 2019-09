David Hasselhoff "froh, dass noch Reste der Berliner Mauer stehen"

David Hasselhoff stellte in Berlin das neue Hörbuch "Up Against The Wall – Mission Mauerfall" vor. Er selbst ist in der englischen Fassung zu hören. Die deutsche Stimme kommt von William Cohn, bekannt aus der Jan-Böhmermann-Sendung Neo Magazin Royale.

Er sei froh, dass noch Reste der Mauer stehen. Was er an Deutschland am meisten mag? "Dass ich nach 30 Jahren immer noch beliebt bin", sagte Hasselhoff am Dienstag.

Vor 30 Jahren fiel die Mauer. Hasselhoff hat kurz danach zu Silvester am Brandenburger Tor "Looking for Freedom" gesungen. Seitdem könnte sich der "Baywatch"-Schauspieler das Etikett "Kult" an die Lederjacke heften. Im Ausland denken viele, dass alle Deutschen David Hasselhoff lieben. Das Mauerfalljubiläum ist gut für ihn. Er vermarktet sich mit Selbstironie.