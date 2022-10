David Beckham über schwierige Anfänge in erstem Fußball-Team

Dass jemand nicht viel redet, ist für David Beckham aber kein Argument, um keine erfolgreiche Fußballerkarriere zu starten. Nach der Trainingseinheit versammelte der ehemalige Profisportler die Gruppe und erzählt den Jungen von seinen schwierigen Anfängen in der Sportwelt.

Für Orlando hatte er aufmunternde Worte parat und verriet diesem, dass auch ihn früher niemand in seinem Team haben wollte, aber dass er hart gearbeitet habe, um sich zu beweisen.

"Es wird immer eine erste Wahl und eine letzte Wahl geben, das ist einfach so. Als ich in deinem Alter war, wurde ich immer zuletzt ausgewählt", so David Beckham. "'Weißt du, warum? Weil ich der Kleinste war, ich war der Dünnste und niemand wollte mich wirklich in seinem Team haben, so war es. Aber weißt du was, ich habe hart gearbeitet."