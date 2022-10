David und Victoria Beckham: Kuriose Angewohnheit unter der Dusche

"Ich erinnere mich, dass Victoria Beckham in einem sehr berühmten Hotel in London zu mir kam", zitiert die Daily Mail den Fotografen. "Sie kam auf mich und Bryan Morrison zu, der [damals] der Manager von George Michael war, und sie sagte: 'Ich habe dich gerade auf Sky News in der Dusche mit David auf unserem neuen Duschfernsehbildschirm gesehen.'"

Die Beckhams sind seit 1999 verheiratet sind und haben vier gemeinsame Kinder teilen. Das Paar pendelt zwischen seinem Hauptfamilienwohnsitz, einem Herrenhaus in Holland Park, London, einem knapp sieben Millionen teuren Bauernhaus in den Costwolds und einer Wohnung in Miami, deren Wert auf ca. 22 Millionen Euro geschätzt wird.