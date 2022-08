"Kalter Krieg" mit Victoria Beckham: Nicola Peltz bricht ihr Schweigen

Gegenüber dem Branchenblatt Variety bezog Peltz nun Stellung zur Causa Hochzeitskleid: "Ich wollte es wirklich und dann irgendwann erkannte Victoria, dass ihr Atelier es nicht schaffen würde, also musste ich ein anderes Kleid auswählen." Weder Beckham noch sie selbst hätten sich gegen eine Robe ihres Labels ausgesprochen. Auf ihr tatsächliches Verhältnis zueinander ging Peltz nicht ein.

Brooklyn Beckham sei von den Gerüchten weniger beunruhigt gewesen: "Sie werden immer versuchen, Leute niederzumachen", sagte er über die Streuer von Gerüchten im Netz. Sie seien jedenfalls "sehr verliebt", so die Frischvermählten.

Peltz wurde vor allem mit dem Science-Fiction-Film "Transformers: Ära des Untergangs" bekannt. Sie und Beckham hatten sich das Ja-Wort in einer Strandvilla der Familie Peltz in Palm Beach gegeben, wie mehrere amerikanische Medien berichteten. Auf Instagram posteten beide daraufhin ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie sich an den Händen halten. Peltz' Vater ist der amerikanische Investor Nelson Peltz, dessen Vermögen das US-Magazin Forbes auf 1,6 Milliarden Dollar (1,47 Milliarden Euro) schätzt. Beckham und Peltz hatten sich im Juni 2020 nach sieben Monaten Beziehung verlobt.