Die Schauspielerin Esposito kommentierte den Beitrag mit einem kurzen "Ha.".

Die "Affair"-Darstellerin holte bereits 2014 zu einem Seitenhieb gegen den Schauspieler aus. Damals bezeichnete sie Cooper in ihrer Autobiografie "Jennifer’s Way" als "lustig, gescheit, frech, arrogant und ein Meistermanipulateur", so die Daily Mail.