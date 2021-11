"Das ist wirklich meine Leidenschaft": Herzogin Kate plaudert aus Nähkästchen

"Back to school", hieß es am Mittwoch für Catherine, die Herzogin von Cambridge. Die 39-Jährige besuchte eine Londoner Hill High School und nahm dort zusammen mit den Schülern am naturwissenschaftlichen Unterricht teil, um mit diesen etwas über Neurowissenschaften und die frühkindliche Entwicklung des Gehirns zu lernen.

Herzogin Kate: "Das ist eine echte Leidenschaft von mir"

Der Unterricht basierte auf Forschungen der Psychiatrie der Universität Oxford und widmete sich der Bedeutung des Lernens. Schwerpunkt war die Frage, wie sich die ersten fünf Lebensjahre von Kindern auf ihr gesamtes Leben auswirken. Kate, die sich bei ihrem Schulbesuch in einem pinken Mantel und dazu passendem, pinken Rollkragenpulli präsentierte, lobte nach dem Unterricht den Vortrag.