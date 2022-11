Das erste Kind von Kelly Osbourne ist auf dem Weg

Das erste Kind von Kelly Osbourne soll auf dem Weg sein. Auf Instagram schrieb sie am Sonntag in einer Story schlicht: "Auf geht's." Das Promiportal Page Six berichtet indes unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Insider, dass sich die werdende Mutter ins Spital begeben habe und die Geburt umittelbar bevorstehe.