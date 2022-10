Geheimniskrämerei: 9 Stars, die heimlich Babys bekommen haben

Die Geburt eines Kindes ist ein freudiges Ereignis, das frischgebackene Eltern in der Regel gern am liebsten mit der ganzen Welt teilen wollen. Als vielbeachteter Promi hält man die Nachricht aber gern mal geheim - oder versucht es zumindest. Denn so viel steht fest: Früher oder später schaffen es die Babynews ja dann doch immer ans Tageslicht.

Diese Stars hielten die Geburt ihrer Kinder geheim