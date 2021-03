Das eine Tattoo, das Hailey Bieber heute so richtig bereut

Auch Ehemann Justin ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Die Biebers hatten sich 2018 in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort gegeben. Die große Hochzeits-Zeremonie wurde dann im Herbst 2019 in dem Luxus-Resort Montage Palmetto Bluff im US-Staat South Carolina nachgeholt. Seitdem präsentiert sich das Paar in den Sozialen Medien gerne als untrennbare Einheit. Der kanadische Musiker ("Sorry") wurde als Teenager entdeckt und schnell auf der ganzen Welt erfolgreich. Immer wieder machte er mit Skandalen auf sich aufmerksam. Vergangene Woche veröffentlichte Justin Bieber sein neues Studioalbum "Justice", in dem er ebenfalls die Liebe zu seiner Hailey besingt.