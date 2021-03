Aufregung um Justin Bieber: Klage wegen Kreuz-Klau?

Die Ausgangslage: Das französische Elektronik-Duo Justice ist sauer auf Justin Bieber. Der Grund dafür ist ein Kreuz. Das, so argumentieren die Franzosen, die genau wie Herr Bieber bereits zwei Grammys gewonnen haben, gehöre nämlich ihnen. Also das Kreuz. Sie haben es für ihr Album "Cross" (2008) verwendet, und es war bereits davor Teil ihres Namens, bilde nämlich das T in Justice.