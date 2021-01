Justin Bieber lässt sich all seine Tattoos entfernen

"Ich liebe Kunst und habe aus meinem Körper eine Leinwand gemacht, und das macht so viel Spaß", schrieb der Sänger in dem Text. "Wenn Tattoos nicht weh täten, hätte jeder welche", erklärte Bieber weiter - ruderte aber im nächsten Satz wieder zurück: "Okay, vielleicht nicht jeder!"

Für sein neues Video zum Song "Anyone" ließ sich der 26-Jährige nun seine komplette Tattoosammlung überschminken. Darin mimt er einen Boxer, der sich auf einen Wettkampf vorbereitet und schließlich seinen Gegner bezwingt.