Dakota Johnson: Podcast soll Opfern von sexueller Gewalt Stimme geben

"Echte Geschichten von echten Menschen"

"The Left Ear" soll dabei als Ort fungieren, an dem die Zuhörer und Zuhörerinnen "genau so ehrlich und tapfer sind, wie die Sprecherinnen, die den Mut hatten, anzurufen". Den Namen des Podcasts erklärt Johnson folgendermaßen: "Das linke Ohr ist jenes, das dem Herzen am nähesten ist".Und indem man mit seinem Herzen zuhöre, könne man jemand anders ein kleines bisschen retten.

Die erste Episode ist bereits unter TheLeftEar.com verfügbar, ab 7. Oktober sollen jeden Montag weitere folgen.