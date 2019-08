Warum sich das Internet über Dakota Johnsons Zähne aufregt

"Ruhe in Frieden Dakota Johnsons Zahnlücke" - so lautet nur einer der vielen Tweets zum plötzlichen Verschwinden des kleinen Spaltes zwischen den Vorderzähnen der Schauspielerin. Die "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin hatte ihren vermeintlichen Beauty-Makel nie versteckt. Ganz im Gegenteil: In diversen TV-Shows zeigte die 29-Jährige, was alles in ihre Zahnlücke passte. Neben schmalen Spiel- und Kreditkarten fanden darin auch eine Büroklammer sowie der Stiel einer Kirsche Platz.

Bye bye Zahnlücke

Mit solchen Späßen ist nun Schluss. Beim Blick auf die Fotos von der Premiere ihres neuen Films "The Peanut Butter Falcon" fiel aufmerksamen Fans sofort auf, dass die Vorderzähne nun eng aneinander stehen.