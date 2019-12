Daisy Ridley: "Jede vernünftige Person hat ein Problem mit Trump"

Mit dem neunten Teil besteht die Sternenkriegs-Saga aus insgesamt drei chronologisch angeordneten Trilogien. Darüber hinaus existieren bereits mehrere Filme, die ebenfalls im " Star Wars"-Universum spielen und Nebenstränge des Weltraummärchens abhandeln. Anfang Mai hatten die Walt Disney Studios, die die Rechte an " Star Wars" besitzen, drei neue, noch titellose " Star Wars"-Filme für die Jahre 2022, 2024 und 2026 angekündigt. Fans hatten daher über eine Fortführung der Skywalker-Saga jenseits von "The Rise of Skywalker" spekuliert.

"Der Aufstieg Skywalkers" läuft ab 18. Dezember in unseren Kinos