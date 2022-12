Dänische Royals lächeln auf neuem Foto - obwohl es in Prinz Joachim brodeln dürfte

Als das dänische Königshaus im September mitgeteilt hatte, dass Königin Margrethe entschieden habe, dass die vier Kinder von Prinz Joachim ab dem 1. Jänner 2023 nur noch die Titel als Grafen beziehungsweise Gräfin von Monpezat tragen sollen, gingen die Wogen hoch - vor allem bei Joachim selbst, der höchst enttäuscht reagierte und seinen Unmut in Interviews kundtat. Es geht um seine Söhne Nikolai und Felix mit seiner Ex-Frau Gräfin Alexandra sowie Henrik und Athena mit seiner Frau Prinzessin Marie.

Gute Miene zum bösen Spiel?

Von Streitigkeiten ist auf dem neuen Familenfoto der Royals wenig zu erkennen: In Einigkeit lächeln Margrethe und ihre beiden Söhne Joachim und Frederik mit ihren Ehefrauen in die Kamera - obwohl man davon ausgehen kann, dass Joachim nach wie vor unglücklich über die in wenigen Tagen in Kraft tretende Entscheidung seiner Mutter sein dürfte.