Cro ohne Maske? Rapper begräbt Markenzeichen - und Karriere?

Cro - der stets mit Pandamaske auftretende Musiker hat in den vergangenen Jahren eine eindrucksvolle Karriere hingelegt, ausverkaufte Konzerte und Charterfolge inklusive. Sollte er sich nun entschieden haben, diese zu beenden? Dies befürchten Fans, nachdem der 30-Jährige vor wenigen Stunden auf Instagram ein Video veröffentlichte, in dem er sein Markenzeichen "beerdigt". "Rest in Peace" kommentiert er das einzige von zwei Postings auf seinem Account.