Regisseur Werner Herzog: „Endlich habe ich richtig Geld verdient“

Der Münchner Meisterregisseur Werner Herzog (77) übersteht die strikte Quarantäne in Kalifornien in seinem Haus in Los Angeles. In 50 Jahren hat er unfassbare 74 Filme gemacht.

Er erzählt dem KURIER, warum er auf einmal japanische Filme dreht, wie sehr er seine Arbeit vor der Kamera in „Mandalorian“ genoss und dass er den guten alten Zeiten nachweint, in denen er sich mit dem so genialen wie gefürchteten Enfant terrible Klaus Kinski (1926-1991) in Salzburg hemmungslos der Trunksucht hingab.

KURIER: Sie haben einen neuen Film, „Family Romance“, auf Japanisch gedreht. Sprechen Sie denn Japanisch?

Werner Herzog: Nein. Ich brauchte für alles einen Übersetzer. Aber ich bin an allererster Stelle ein Geschichtenerzähler, und diese Geschichte musste erzählt werden. Und ich wollte sie authentisch machen, nicht mit englischsprachigen Schauspielern besetzen. Dieses Thema ist japanisch, über eine Firma, bei der man verlorene Familienmitglieder mieten kann, die vorgeben echt zu sein, um ein Kind oder einen Ehepartner glücklich zu machen. Das ist ein Phänomen, das es derzeit nur in Japan gibt.