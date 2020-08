Rapper Cro macht's spannend: Neuanfang statt Karriere-Aus

Cro - der stets mit Pandamaske auftretende Musiker hat in den vergangenen Jahren eine eindrucksvolle Karriere hingelegt, ausverkaufte Konzerte und Charterfolge inklusive. Mit einem Video, in dem der 30-Jährige sein Markenzeichen "beerdigt", befeuerte er vor wenigen Tagen Gerüchte um seine Zukunftspläne.

Neben dem Clip, in dem er seine Maske im Boden vergräbt, postete er auf Instagram zahlreiche Aufnahmen aus seiner Karriere - und dem englischsprachigen Kommentar: "Es war eine Ehre."

Cro: Neuanfang statt Karriereende

Viele Fans sorgten sich, dass Cro damit seine Karriere beendet haben könnte, andere kommentierten die Videos in der Hoffnung auf neue Musik des Rappers, dessen letztes Album 2017 erschienen war.

Nach und nach scheint er nun aufzuklären, was er tatsächlich geplant hat. Nach Karriere-Aus sieht das nicht aus: In einem am Freitag veröffentlichten Clip ist zu erkennen, wie er aus "RIP" ("Rest in Peace") schließlich "TRIP" (dt.: "Reise") formt. Ein weiteres Video zeigt den Rapper von hinten beim Musikmachen. Mehr Infos sind derzeit nicht bekannt.