Was treibt Nadja "Naddel" Abd el Farrag eigentlich?

Kritik von Ex-Beraterin

Doch schon bald darauf folgte der nächste Tiefschlag. Vor wenigen Wochen rechnete Naddels Ex-Beraterin mit ihr ab. In einem offenen Brief erhob ihre Freundin und Begleiterin Marion E. bitterböse Vorwürfe gegen Abd el Farrag. Naddel habe permanent das Maximum gefordert und nur selbst ein Minimum gegeben, "bis du auch mich seit wenigen Wochen geradezu bösartigst grundlos gemobbt hast" - warf Marion E. ihrer Freundin vor. "Für all meine Mühe hast du nicht danke gesagt", so Naddels ehemalige Beraterin weiter.

Bald drauf hat diese ohne Begründung ihren Instagram- und Facebook-Account auf "privat" gestellt. Vielleicht wollte sie vermeiden, nach der Kritik durch ihre Freundin, in den sozialen Medien Negativ-Kommentaren augesetzt zu sein.

Zu Gast in Désirée Nicks Podcast

Doch Naddel wäre nicht Naddel, wenn sie sich von der Kritik aus der Fassung bringen lassen würde. Unterstützung bekommt sie nun obendrein von Entertainerin Désirée Nick. Die startet einen neuen Podcast und hat Naddel als ersten Gast in ihren Podcast "Lose Luder" eingeladen.