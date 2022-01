Cristiano Ronaldo: Extravagantes Geburtstagsgeschenk an Freundin Georgina

Mit ihrer Baby-Ankündigung brachen Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodríguez 2021 den Rekord für die meisten Instagram-Likes auf einem Foto. Doch auch sein Geburtstagsgeschenk an seine Partnerin sorgte bereits bei vielen seiner Fans für Begeisterung. Zum 28. Geburtstag bot der Fußballstar der Moderatorin am 27. Jänner eine Show, die sie so schnell wahrscheinlich nicht vergessen wird.

Cristiano Ronaldo: Süßes Geschenk an Georgina Rodríguez

Gemeinsam mit der Streaming-Plattform Netflix ließ der Profi-Sportler das Burj Khalifa-Hochhaus in Dubai mit Videoaufnahmen und Glückwünschen bespielen.