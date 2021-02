Cousin Lord Voldemort: Diese Stars sind mit Queen Elizabeth verwandt

Meghan Markle

Herzogin Meghan war schon vor ihrer Hochzeit mit dem britischen Prinz Harry entfernt mit ihm, Prinzessin Diana und Queen Elizabeth verwandt. Aufgedeckt hat Markles adlige Wurzeln der Ahnenforscher Gary Boyd Roberts von der New England Historic Genealogical Society (NEHGS) in Boston. Für die älteste der genealogischen Gesellschaften in den USA wälzt der 77-Jährige Stammbücher und Online-Datenbanken, mit Blick auf (historisch) bedeutende Amerikaner oder lebende Stars wie Beyoncé und Justin Bieber. Seine Funde zur 39 Jahre alten Markle sind verblüffend: Sie stammt in 24. Generation von König Eduard III. ab, der England und Wales im Mittelalter von 1327 bis 1377 regierte und in den Hundertjährigen Krieg gegen Frankreich führte. Demnach ist sie Prinz Harrys Cousine 17. Grades - das Ehepaar ist also entfernt miteinander verwandt, wenn auch über sehr viele Ecken.