Königin Elizabeth II. trauert um Cousine und enge Vertraute

Das Jahr 2021 hält zum Auftakt traurige Nachrichten für die britische Königsfamilie parat: Lady Mary Colman, eine Cousine von Queen Elizabeth II. ist tot. Die 1932 in Bedfordshire geborene Adelige ist am 2. Januar im Alter von 88 Jahren in ihrem Zuhause in Norfolk gestorben.

Queen Elizabeth II. trauert um ihre Cousine

Laut dem britischen Express soll der Verlust ihrer Verwandten die Königin hart treffen. Lady Marys Familie würdigte die Cousine der Monarchin, die für ihre wohltätige Arbeit bekannt war, und sagte, sie sei "von allen geliebt worden, die sie getroffen haben".

Lady Mary Colmans Vater Michael Bowes-Lyon war der Bruder von Queen-Mum. Zur Queen soll Colman Zeit ihres Lebens ein inniges Verhältnis gehabt haben. 1951 heiratete sie im Alter von 19 Jahren Sir Timothy Colman, einen britischen Geschäftsmann aus der weltberühmten Colman Mustard-Familie.