Courteney Cox: Streit mit Tochter in aller Öffentlichkeit

Die 59-Jährige blickte ihre Tochter mit starrem Blick an, während diese sichtlich aufgebracht mit ihrer Mutter zu diskutieren schien. Page Six veröffentlichte Fotos von der hitzigen Diskussion ( zu sehen hier ).

Coco Arquette: Cox' Influencer-Tochter

Die Schauspielerin ist seit 2014 mit dem Musiker Johnny McDaid liiert. Coco Arquette, deren Patentante Jennifer Aniston ist, strebt seit einiger Zeit eine Karriere als Schauspielerin und Sängerin an. Sie war unter anderem in einer kleinen Rolle im Film "Just Before I Go" (2014), bei dem ihre Mutter Regie führte, zu sehen. Auf Instagram erfreut sich der Promispross einer großen Fan-Schar.

Auf der Social-Media-Plattform, auf der sie regelmäßige Einblicke in ihr Leben gibt, folgen Coco rund 298.000 Nutzer.